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Sobadan sızan gaz can aldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam, hayatını kaybetti.



Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 68 yaşındaki Mehmet Akgün'den haber alamayan yakınları eve giderek kendisine ulaşmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ekiplerle beraber içeri giren yakınları acı gerçekle karşılaştı. Sobadan sızan gazı fark eden aile yakınları, Akgün'ün cansız bedenini görerek ağlamaya başladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından vefat ettiği mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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