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Sokağa çıkma izninde dışarı çıkan 69 yaşındaki adam kayboldu

Denizli’de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara dün verilen sokağa çıkma izninde dışarı çıkan ve bir daha geri dönmeyen 69 yaşındaki adamı bulmak için polis çalışma başlattı.

Denizli'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara dün verilen sokağa çıkma izninde dışarı çıkan ve bir daha geri dönmeyen 69 yaşındaki adamı bulmak için polis çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma izninde 69 yaşındaki Hüseyin Kamacı da dışarıya çıktı. İznin bittiği 18.00'de yaşlı adamın eve geri dönmediğini gören yakınları, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis, Kamacı'nın gittiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu öğrenilen Kamacı'nın kullandığı ilaçlardan dolayı zaman zaman geçici hafıza kayıpları yaşadığı öğrenildi. Kayıp şahsın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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