Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazarların günü değişti

Merkezefendi Belediyesi, bu hafta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı pazarların günlerinin değiştiğini açıkladı. Bu kapsamda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü kurulacak olan Kaleiçi, Eskihisar Bahçelievler, Babadağ Toki, Şemikler Toplu Konutlar, Karaman Kapalı, Karaman 2 Açık, Mehmet Akif Ersoy, Bakırlı, Sümer, 500 Evler, Göveçlik, Yenişehir ve Karahasanlı Pazar yerleri 31 Aralık 2020 Perşembe günü, Pazar günleri kurulan Sevindik, Merkezefendi, Gültepe, 1200 Evler ve Hallaçlar Pazar yerleri ise 4 Ocak 2021 Pazartesi günü kendi yerlerinde kurulacak. Gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hem esnafın hem de vatandaşın hiçbir şekilde mağdur olmayacağını söyledi. Başkan Doğan, “31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında hemşehrilerimizi ve esnafımızı mağdur etmemek adına pazarlarımızın gününü değiştirdik” dedi.