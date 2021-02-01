Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 186 kişiye 167 bin 400 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 25 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00'dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cumartesi ve Pazar günü 86 kişiye 77 bin 400 TL, hafta içi 100 kişiye 90 bin 000 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 186 vatandaşa 167 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış oldu.