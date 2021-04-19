Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 kişiye 174 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 12 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 115 kişiye 103 bin 500 TL, hafta içi 79 kişiye 71 bin TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 194 vatandaşa 174 bin 500 TL idari para cezası uygulanmış oldu.