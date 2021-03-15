Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 195 kişiye 175 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 08 ile 14 Mart 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu saat 21.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 91 kişiye 81 bin 900 TL, hafta içi 104 kişiye 93 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 195 vatandaşa 175 bin 500 TL idari para cezası uygulanmış oldu.