Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 222 kişiye 162 bin 900 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 15 ile 21 Şubat 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00'dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cumartesi ve Pazar günü 111 kişiye 99 bin 900 TL, hafta içi 70 kişiye 63 bin TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 222 vatandaşa 162 bin 900 TL idari para cezası uygulanmış oldu.