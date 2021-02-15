Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 222 kişiye 204 bin 300 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 08 ile 14 Şubat 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00'dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cumartesi ve Pazar günü 104 kişiye 93 bin 600 TL, hafta içi 118 kişiye 110 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 222 vatandaşa 204 bin 300 TL idari para cezası uygulanmış oldu.