Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 238 kişiye 155 bin 700 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 15 ile 21Mart 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu saat 21.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 146 kişiye 81 bin 900 TL, hafta içi 92 kişiye 73 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 238 vatandaşa 155 bin 700 TL idari para cezası uygulanmış oldu.