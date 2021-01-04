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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 381 kişiye 349 bin cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 381 kişiye toplam 349 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 28 Aralık 2020 ile 03 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00'dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 218 kişiye 202 bin 950 TL, hafta içi 163 kişiye 146 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.


Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 381 vatandaşa 349 bin 750 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

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