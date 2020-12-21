Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi ve işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması çalışmaları kapsamında, yaya geçidi ve yol çizgileri yenileme çalışması yaptı. 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den, 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar alınan sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Üçgen Köprülü Kavşakları ve Şeyh Bedrettin Caddesi'nde yaya geçidi ve yol çizgilerini yeniledi. Bunun yanında Sarayköy İlçesi'nde de yol çizgileri yenileme çalışması yapan ekipler, sürücülerin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Sürücüler için gece parlama özelliğine sahip çizgiler

Yol çizgilerinin uzun süre kalıcılığının korunması için uluslararası standartlara uygun yapıldığı belirtildi. Çizgilerin; sıcağa dayanıklı, yüzeylere püskürtülmek suretiyle uygulanan ve üzerine serpilen cam kürecikleri sayesinde ışığı yansıtan, gece sürücüler için de parlama özelliğine sahip boyalar ile yapıldığı ifade edildi.