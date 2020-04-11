Sokağa çıkma yasağı sonrası Denizli hayalet şehre dönüştü

Kent meydanı, ana arterler ve şehir bağlantı yolları saat 24.00 itibari ile bomboş kaldı. İHA kameramanları şehrin boş halini drone ile havadan görüntüledi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararda, sokağa çıkma yasağının korona virüs tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi. Yasak bu gece itibari ile başlarken, yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren kent adeta hayalet şehre dönüştü. Vatandaşlar yasağın başlaması ile evlerine çekildi. Kent meydanı ve ana arterlerde deyim yerindeyse ‘in cin top oynadı.'

Polis ekipleri kent merkezinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak yasağın uygulanması hususunda büyük özen gösterdi.

Denizli'de, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Aydın bağlantı yolunun geçtiği Üçgen Köprülü Kavşak'ta boş kalan yerlerden biri oldu. Yollarda sadece Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi‘nin belirttiği meslek gruplarında yer alan kurumların araçlarının geçişi gözlendi.

Kentin ve karayollarının bomboş kalan hali ise İHA kameramanları tarafından havadan görüntülendi.