İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın, market ve benzin istasyonlarına akın etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kentteki fırın, market ve petrol istasyonlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kentteki fırın, market ve petrol istasyonlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı.



Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar ekmek başta olmak üzere temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için fırınlar başta olmak üzere market ve benzin istasyonlarına akın etti. İş yerleri önünde uzun kuyruklar oluşurken polis özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda yoğun uyarılarda bulundu. Kararın duyurulmasının ardından ayrıca kentte yoğun bir trafik yaşanmaya başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.