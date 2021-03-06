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Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir sokağa giren şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir sokağa giren şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı.


Olay, Merkezefendi ilçesi İlbadi Mahallesi 235 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı sokağa giren şüpheli veya şüpheliler, park halindeki 5 otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında araçlarını hareket edemez halde gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.


Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, aynı saatlerde üst sokaklarda da lastiklere zarar verme olaylarının yaşandığı öğrenildi.

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