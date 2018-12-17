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Sokak Hayvanları için alternatif mama kapları hazırlandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Dağ Arama Kurtarma Topluluğu (PAÜ DAK) sokak hayvanları için alternatif mama kapları hazırlayarak Denizli’nin çeşitli noktalarına yerleştirdiler.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Dağ Arama Kurtarma Topluluğu (PAÜ DAK) sokak hayvanları için alternatif mama kapları hazırlayarak Denizli'nin çeşitli noktalarına yerleştirdiler.


PAÜ DAK Topluluğu üyeleri sokak hayvanları için hazırladıkları mama kaplarının boyama ve süsleme işlemlerinin ardından, hazırladıkları mama kaplarını PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesi çevresi, Bursa Caddesi, Çamlaraltı Mahallesi'ne yerleştirdi. Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren PAÜ DAK Topluluğu Başkanı Enes Acar, “Patili dostlarımız adına hazırladığımız mama kaplarının temel amacı mamaların hava şartlarından etkilenmemesidir. Yapılan mama kapları sürekliliğini sağlayarak kontrol edilip boşalan mama kaplarına mama dağıtımı yapmaktayız'' dedi.

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