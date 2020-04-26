İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanlarının yüzü gülüyor

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar büyük oranda uyarak evlerde kaldı.

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar büyük oranda uyarak evlerde kaldı. Herhangi bir aksaklık oluşmaması içi tüm ekipleri ile seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için de çaba harcıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşlar, tedbirleri büyük oranda uyarak evlerde kalırken sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda besleme çalışması yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti. Herkesin evinde olduğunu bu nedenle sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, bu süreçte can dostlarını da unutmadıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımız evinde kalıp tüm kurallara riayet etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.