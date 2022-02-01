Sokak kedileri için kardan ev yaptılar

Denizli'de soğuk ve karlı hava etkisini sürdürürken, küçük kızının istediğini kırmayan bir baba, sokakta yaşayan kedilerin üşümemesi için kardan ev yaptı.

Çameli ilçesine Elmalı Mahallesi'nde ikamet eden 9 yaşındaki Adile Sönmez, bölgede etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle babası Selçuk Sönmez'den, doğumundan bu yana gözü gibi baktığı 1 yaşındaki kedisi Muhtar için kardan ev yapmasını istedi. Kızının bu isteğini geri çevirmeyen baba Sönmez, evlerinin bahçesine kardan kedi evi yaptı. Babasının yaptığı kardan kedi evi için çok sevinen Adile, içerisine yiyecek koyarak aç kalmalarını da önledi. Baba kızın yaptığı bu kardan ev, aynı zamanda sokakta yaşanan diğer kediler için de sıcak bir yuva oluşturdu.

Mahallede birçok yere kedi evi yaptı

Sokak kedileri için kardan ev yapan Selçuk Sönmez, geçtiğimiz yıllarda mahallenin çeşitli yerlerinde kardan heykeller yapılması ile biliniyor.

Bu yıl kediler ve köpeklere kardan yuva yaparak soğuktan korumaya çalıştıklarını, mahalle halkının da bu yuvalara mama bıraktıklarını dile getiren Selçuk Sönmez, “Yaptığımız bu İglo evlerinin giriş yönlerini hakim rüzgarın ters istikametine yerleştirdik. Hayvanlar gerçekten korunaklı sıcak bir yerde kışı geçirmiş olacaklar" diye konuştu.