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Sokak ortasında darp edilen kadına kimse yardım etmedi

Denizli’de bir kadının sokak ortasında darp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de bir kadının sokak ortasında darp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan geçen kimsenin kadına yardım etmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 838 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın, yanına gelen erkek tarafından darp edildi. Defalarca kadına vuran şahsa, yoldan geçenler sadece bakmakla yetindi. Kimsenin olayı umursamaması, görüntüleri izleyen vatandaşların tepkisini çekti.


Darp edilen kadın olay yerinden ayrılırken, darp eden maganda ise arkasından koştu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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