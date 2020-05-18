İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak ortasında kendi boğazına bıçak dayadı

Denizli’de bir şahıs sokak ortasında boğazına bıçak dayayarak kendisini öldürmek istedi.

Denizli'de bir şahıs sokak ortasında boğazına bıçak dayayarak kendisini öldürmek istedi. Saatler süren ikna çabalarının boşa çıkmasının ardından şahsın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan polis ekipleri üstüne atlayarak şahsı yakaladı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. M.F., isimli şahıs boğazına dayadığı bıçak ile çevredekilerin şaşkın bakışları altında bağırarak kendisine zarar vermeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen M.F.'nin bir arkadaşı ile birlikte polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ardından bölgeye çağrılan psikolog bu defa şahsı ikna çabasına girişti. Polis ve psikolog ne yaparsa yapsın şahsı ikna edemedi.


İkna çabalarına karşılık vermeyen M.F.'nin arkasına döndüğünde bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan polis daha sonra şahsın üstüne atlayarak elindeki bıçağı almayı başardı. Ambulansa binmeyi reddeden şahıs sedyeye bağlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, şahsın polis ekipleri gelmeden önce kendisini göğüs bölgesinden ciddi sayılmayacak şekilde bıçakladığı da öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.