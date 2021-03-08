Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 28 gözaltı

Denizli'de Narkotik timleri 28 sokak satıcısı üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile yakalandı. 28 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik 7 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 32 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 59 gram eroin, 45 gram kokain, 75 adet sentetik ecza hap, 1'i kurusıkı olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 122 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 12'si tutuklandı.