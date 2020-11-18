Söke'de filyasyon ekiplerine araç ve personel desteği

Sarayköy Belediyesi, filyasyon ekiplerinin kullanması için İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne 4 araç ve personel tahsis etti.

Kamu kurumlarında, esnaflara destek olmak için iş yerlerinde, vatandaşların sağlıklı bir ortamda pandemi zamanını geçirmeleri için evlerde dezenfekte çalışmalarına devam eden Sarayköy Belediyesi'nden filyasyon ekibine de destek geldi. Virüsle mücadelede önemli bir görev üstlenen filyasyon ekiplerine belediyeye ait bir ambulans, zabıta aracı ile birlikte toplam 4 araç ve personel tahsis etti. 4 yeni araç ile birlikte vaka takibindeki filyasyon ekipleri, virüsle mücadeleyi daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürme imkanı bulacak.

“Hemşehrilerimiz ile birlik olup inşallah bu virüsün üstesinden geleceğiz”

Sağlık ekiplerinin çalışmalarını daha hızlı sürdürebilmesi için destekte bulunulduğunu ifade eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Vatandaşımızın sağlığı için elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak sağlık ekiplerimizin çalışmalarını daha hızlı bir şekilde sürdürebilmeleri için araç ve personel desteğinde bulunduk. Hemşehrilerimiz ile birlik olup inşallah bu virüsün üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımızın maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını aksatmadan sürdürmelerini rica ediyorum" dedi.