Somali'den geldi şifayı Tekden'de buldu

Dr. Aydın Keskin Somali'den gelen ve yemek borusu tümörü saptanan hastaya yaptığı başarılı operasyonun ardından bilgilendirmelerde bulundu.

Op. Dr. Aydın Keskin, “Somali'de tedavi gördüğü hastanede yemek borusunda tümör teşhisi konulan hasta tedavi için Denizli'ye geldi. Hastamız bize başvurduğunda yutma güçlüğü, kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetleri mevcuttu.Gerekli muayene ve tetkikleri yaptıktan sonra özofagus dediğimiz yemek borusunda bulunan tümörün hastamızın yemek yemesini tamamen engellemiş olduğunu gördük” dedi.

“Yemek borusunun yarısını alarak yerine mideden yeni bir yemek borusu oluşturduk”

Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, “Somali'den gelen hastamızı ameliyata alarak yemek borusunun yarısını çıkardık. Yemek borusundaki tümör çıkarıldıktan sonra mideden yeni bir yemek borusu oluşturduk. Başarılı geçen ameliyatın ardından hastamızı birkaç gün takip ederek sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Yemek borusunda kanserli hücreleri ameliyatla tedavi ettikten sonra hastamızı kemoterapi alması için Onkoloji servisine yönlendirdik. Kemoterapi tedavisini de başarılı bir şekilde gerçekleştiren hastamızı sağlıklı bir şekilde Somali'ye gönderdik” ifadelerini kullandı.

"Dünya genelinde en çok ölüme yol açan altıncı kanser türü”

Özofagus tümörü hakkında bilgiler veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, “Özofagus dediğimiz yemek borusu tümörü boyundan mideye kadar uzanan yemek borusunda saptanan tümörler yemek borusu yani özofagus kanseri olarak nitelendirilir. Özofagus kanserinin belirtileri arasında en sık karşılaştığımız yutma güçlüğüdür. Bunun dışında yemek esnasında takılma hissi yaşanması, ağrılı yutma, istemsiz kilo kaybı mide yanması gibi belirtilerle de görülebilir. Yemek borusu yani özofagus kanserinin risk faktörlerinden kısaca bahsedecek olursak, obezite, alkol ve sigara kullanımı, reflü hastalığı olarak sıralayabiliriz” şeklinde konuştu.

Düzenli aralıklarla kontrole gidilmesi gerektiğinden bahseden Dr. Aydın Keskin, “Yemek borusu kanseri dünya genelinde en çok ölüme yol açan kanserler arasında altıncı sırada yer alır. Bu kanser türünün belirtileri geç ortaya çıktığı için hastalar bize başvurduklarında birçoğunda ileri seviyede olabilmektedir. Bu yüzden düzenli aralıklarla kontrolleri ve gerekli tetkikleri yaptırmakta fayda var” dedi.