Sömestr şampiyonları kupalarını aldı

Öğrencilerin yarıyıl tatil dönemindeki boş zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmesi amacıyla Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Merkezefendi Sömestr Cup' turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde 300'ü aşkın sporcunun katılım sağladığı futbol, tenis ve basketbol branşlarının olduğu turnuvalarda dereceye giren gençler kupa ve madalyayla ödüllendirildi. Turnuvalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğa, teslim etti. Başkan Doğan, ödül törenin ardından turnuvaya katılan gençlerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençler bizim umudumuz

Turnuvaya katılan tüm çocukları kutladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gençler bizim için çok önemli, onlar bizim umudumuz ve geleceğimiz. Çocuklarımızın yarıyıl tatilini daha verimli ve sporla iç içe geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Futbol, tenis ve basketbol branşlarında kıyasıya mücadele eden gençler turnuva boyunca hem eğlendi hem de spora doydu. Yarıyıl tatilinde turnuvaya başvuran gençlerimiz üç farklı branşta birbirleriyle yarıştılar ve ödülü hak ettiler. Turnuvalarda büyük bir mücadele veren gençlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.