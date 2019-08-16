Son şampiyonlar Denizli'de karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile 9 yıl aradan sonra 39. randevuya çıkacak.

Denizlispor, Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Atatürk Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde şimdiye kadar iki takım arasında oynanan 38 maçın 25'ini Galatasaray kazanırken, Denizlispor ise 5 maçtan galip ayrıldı. 8 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 72 gole, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.

Karşılaşmada rakip takım Galatasaray için ayrılan bin biletin tamamı satılırken, ev sahibi takım Denizlispor için ise 15 bine yakın bilet satıldı.

Horozun flaş transferi Rodallega yeşil siyahlı forma ile ilk maçına çıkıyor

Ev sahibi Denizlispor'un bu sezon Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı ve transferi geniş yankı bulan Hugo Rodallega'da ilk defa yeşil siyahlı forma ile sahaya çıkacak. Horoz bu sezon iç ve dış transferde toplamda 16 transfer gerçekleştirirken 3 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Michael Seri karşılaşmada forma giyecek

Galatasaray'ın bu sezon transferinden en fazla söz ettirdiği ve Fulham'dan kiralık olarak aldığı Jean Michael Seri'nin bu karşılaşmada forma giyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün gelen sarı-kırmızı kafilede yer almadı. Terim'in cezası nedeniyle karşılaşmaya gelmediği öğrenildi.

Maçın başlamasına dakikalar kala iki takımın taraftarları yaptıkları tezahüratlar ile takımlarını yoğun bir şekilde desteklemeye başladılar.