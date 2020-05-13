Son yılların en sıcak Mayıs ayı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15.05.2020 ile 19.05.2020 tarihleri arasında sıcaklıkların 9-13 derece yükseleceği tahmininde bulunarak turuncu uyarıda bulundu. Uzun yıllar mayıs ayında bu yükseklikte bir sıcaklığın kaydedilmediğini belirten açıklamada vatandaşların, özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş açısının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması yönünde uyardı.