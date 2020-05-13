İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son yılların en sıcak Mayıs ayı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için son yılların en yüksek sıcaklıkları olacağını beklediğini bu kapsamda özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15.05.2020 ile 19.05.2020 tarihleri arasında sıcaklıkların 9-13 derece yükseleceği tahmininde bulunarak turuncu uyarıda bulundu. Uzun yıllar mayıs ayında bu yükseklikte bir sıcaklığın kaydedilmediğini belirten açıklamada vatandaşların, özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş açısının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması yönünde uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.