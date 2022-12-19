Son yolculuğuna uğurlanan Hülya hemşirenin katili 2 kez uzaklaştırma cezası almış

Denizli'de kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Hülya hemşire, memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinayet zanlısı kocanın, daha önce 2 kez evden uzaklaştırma cezası aldığı ve cezasının bitmesinin ardından eve geri döndüğü ortaya çıktı.

Olay, 18 Aralık'ta Denizli'nin Mekezefendi ilçesindeki bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Toptop ile eşi Murat Tortop arasında "kıskançlık" krizi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanan Hülya Tortop, olay yerinde hayatını kaybetti.

Katilin soy adını yazdırmadılar

35 yaşındaki Hülya Tortop için memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Merkez Camisinde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlanan Tortop'un cenazesi, toprağa verilmek üzere şehir mezarlığına götürüldü. Hülya Tortop'un ailesi, katil kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı. Talihsiz kadının cansız bedeninin içerisinde olduğu tabutun üzerine ailesinin soyadı olan "Er" yazıldı.

Adı evinin olduğu sokakta yaşayacak

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ailesinin evinin olduğu sokağa "Hülya Er" ismini vereceklerini söyledi. Çocukluk arkadaşını son yolcuğuna uğurladıklarını ifade eden Türkyılmaz, "Sevgili kardeşim, çocukluk arkadaşım Hülya Er'i toprağa verdik. Erkekleri temsil eden bir belediye başkanı olarak kısık sesimiz ile Yahşihan ilçemizde ikamet eden kadınlar ve tüm Türkiye kadınların sesi olarak da gür sesimiz ile kadına şiddete 'hayır' diyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla da kadına şiddetin bu tür eylemlerin karşısında olacağımızı beyan ediyoruz. Bu gün iki defa üzüntülüyüz; bir kadın cinayeti, iki sağlıkçı cinayeti. Doğup büyüdüğü sokağa 'Hülya Er' sokağı vereceğiz Allah nasip ederse. Belki Kadın mağduru olarak Hülya Er hanımefendinin adı ömür boyu yaşayacak. Buradan kederli ailesine baş sağlığı, geride kalanlara ise sabır diliyorum" dedi.

2 kez uzaklaştırma cezası almış

Öte yandan Hülya hemşireyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan katili koca Murat Tortop'un, susma hakkını kullandığı öğrenildi. 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyi intihar eden kocanın, bundan dolayı psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Sık sık çocukları almakla tehdit ettiği eşine şiddet uyguladığı iddia eden Murat Tortop'un bu nedenle 2 kez evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldığı ve son cezanın bitmesinin ardından eve geri döndüğü ifade edildi.

Toptop çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocuklarının ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı öğrenildi.