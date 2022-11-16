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Sonbaharda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde, sezonun sona ermesine rağmen kuraklık nedeniyle çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, sezonun sona ermesine rağmen kuraklık nedeniyle çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesine bağlı Alandız Mahallesi Ercek mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Sonbahar mevsimine sonlarına yaklaşılmasına rağmen yaşanan kuraklığın etken olduğu yangın, kuru otların tutuşmasıyla geniş bir bölgeye yayıldı. Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 2,5 dönümlük çam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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