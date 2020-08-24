Sopalar ile okul içerisinde hırsız aradılar

Denizli'de, okulda bozulan sensör ve tadilat sırasında açık unutulan pencere vatandaşları kuşkulandırdı. Sopalar ile okulun etrafında beklenen nöbet, polis ekipleri ve okul müdürünün kontrolünün ardından sona erdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde okulun karşısında yaşayan bir vatandaşın ışıkların yanıp söndüğünü ve pencerenin açık olduğunu fark etmesi üzerine şüphelenerek okul müdürünü aradı. Okul müdürü yanına aldığı birkaç öğretmen ile polis ekiplerine ihbarda bulunarak okula geldi. Vatandaşlar okulun etrafında sopalar ile beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin gelmesi ile okulun içerisine girerek tek tek bütün katlar gezilmesinin ardından içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Okulda yapılan tadilat sırasında boya kokusunun çıkması için pencere açık bırakıldığı ve sensörün bozulması sebebiyle ışığın kendiliğinden yanıp söndüğü ortaya çıktı.

“İçeride birinin olduğunu düşündük”

İçeride biri olduğunu düşündüklerini söyleyen Mahir Köroğlu, “Işıklar yanıp sönünce, babama söyledim bende. Babamda hızlıca polisi aradı. Polis arkadaşlar şimdi geldi içeride bakıyorlar. Durumun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama burada bekliyoruz bizde. İçeride birinin olduğunu düşündük, polis arkadaşlara hemen haber verdik, bakalım ne çıkacak” dedi.