Sosyal medyada şarkısı ile fenomen olan Fatih Bulut Denizli'de

Şarkısı ve ilginç dansı eşliğinde çektiği klibi ile sosyal medyada izlenme rekorları kıran Fatih Bulut, Denizli'de engelli bireyler ile bir araya geldi. Ziyarette renkli ve gülümseten görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda ‘Çok sevdim yalan oldu' şarkısı eşliğinde ilginç figürler sergilediği dansı ile bir anda sosyal medyada gündeme oturan Fatih Bulut, Denizli Engelliler Spor Kulübü üyeleri ile bir araya geldi. Renkli ve bir o kadar da eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette konuşan Bulut, Denizli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu güzelliği görmemek bence bir engeldir, bu engeli kaldırmakta ilk adımı her türlü ne gerekiyorsa maddi olmasa da manevi olsun, ben sizlerle görüştüğüm için ve Elif'ime teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız ne gerekiyorsa da canla başla hazırız” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaret Bulut'un kulüp üyeleri ile şarkısını darbuka eşliğinde söylemesiyle sona erdi.