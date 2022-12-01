Sosyal medyadan kedi köpek sahibi olmak isteyenlerin mağduriyeti artıyor

Ev hayvanı satış yerleri olan petshoplarda kedi ve köpek bulundurulması 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yasaklanmıştı. Kedi ve köpek türü hayvanların satış işlemleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan satış yerlerinde yapılıyor ve yıl boyunca denetleniyor. Son zamanlarda ev hayvanı sahiplenmesinde yaşanan şikayet sayısının artması üzerine Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu kişilere, tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanmaktadır"

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde ev hayvanı satış yeri ruhsatına sahip olmayan kişilerce sahiplendirme adı altında kedi ve köpek satışı yapıldığı, satış için sosyal medya platformlarının kullanıldığı ve alıcıların mağduriyet yaşadığına dair şikayetlerin arttığı gözlemlenmektedir. Bu kişilere, tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanmaktadır. Kedi ve köpek satın almak isteyen vatandaşlarımızın ruhsatlı işyerlerini tercih etmeleri büyük önem arz etmektedir. Söz konusu ruhsatlı işyerleri ile ilgili bilgi almak için İl Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerektiği vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.”