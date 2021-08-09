Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Denizli'de ‘Ateşin Çocukları' isimli sosyal medya hesabı üzerinden son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle PKK/KCK propagandası yapan bir şüpheli ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şüpheli saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yurt genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak ‘Ateşin Çocukları' isimli sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına alındı.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalanma kararı bulunan ve hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.