Soyguncuyu yakalayan çarşı ve mahalle bekçileri ödüllendirildi

Denizli'de kuyumcu soyguncusunu yakalayan çarşı ve mahalle bekçileri İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tarafından teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz 27 Mayıs gecesi yaşanan olayda 3 çarşı ve mahalle bekçisi Tuhafiyeciler Caddesi üzerinde devriye gezdikleri esnada bir kuyumcu dükkanının kapısının açık olduğunu ve dükkan içerisinde yüzü kapalı, elinde keser bulunan erkek bir şahsın bulunduğunu fark etmeleri üzerine olaya müdahale etti. Bekçiler şahsı kovalamaca sonrası soyguncuyu kıskıvrak yakaladı. Olayın ardından bekçileri makamına davet eden Demir, görevlerinde gösterdikleri takdire şayan gayretleri ve hassasiyetlerinden dolayı kendilerini ‘Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirdi. Takdim töreninin ardından bir açıklama yapan Demir, “Bekçiler geceleri sokaklarımızın huzurlu, halkımızın rahatça uyumasının en önemli unsurudur. Bekçilerimiz yaşamın her anında olmaya devam etmektedir. Bizlerde rehavete kapılmadan huzur adası Denizli için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bize yeter ancak hayatta her şeyin bir karşılığı olduğu gibi bu özverili çalışmalarınızın da bir karşılığı olduğuna inanıyor, bu bilinçle çalışan bütün mesai arkadaşlarımın başarılarının devamını dileyerek sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Programı belgelerin ve hediyelerin takdimi ile birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.