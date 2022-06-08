Spor aşkı engel tanımıyor

Denizli'de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde özel eğitim okullarına gönderilen spor malzemeleri dağıtım töreni yapıldı.

Denizli Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulunda yapılan özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Denizli'de 7 özel eğitim okuluna "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi ile de 81 ilde 500 özel eğitim okuluna 27 bin 259 spor malzeme desteği yapılarak, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici malzeme dağıtımında yaptığı açıklamalarda, “Özel eğitim öğrencilerimiz hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarı, azim ve kararlılıklarıyla herkese örnek oluyorlar. İmkan verildiği takdirde aşamayacakları engel olmadığını bize her gün gösteriyorlar” dedi.