Spor kursları 22 branşta kaldığı yerden devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verdiği spor kursları yeniden başlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verdiği spor kurslarına 25 Nisan 2023'ten itibaren yeniden başlanacak. Bu çerçevede atletizm, bale, basketbol, badminton, buz pateni, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, nefes egzersizi, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, taekwondo, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids olmak üzere 22 farklı spor branşında kurs verilecek. 10 Nisan 2023 Pazartesi'den itibaren başlayan yüzme branşı dışındaki kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezleri ile resmi internet sitesinden "Spor merkezi online başvuru formu"ndan doldurularak yapılabilecek.

Yüzme kursu kayıtları 11 Nisan'da başlayacak

11 Nisan Salı gününden itibaren Karahasanlı-Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu, Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu, Çivril Kapalı Yüzme Havuzu, Tavas Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek olan yüzme kursu kayıtları yapılacak. 12 Nisan Çarşamba gününden itibaren ise İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek olan yüzme kursu kayıtları başlayacak. 25 Nisan 2023'den itibaren başlayacak spor kursları hakkında mesai saatleri içerisinde belediyenin resmi numaralarından detaylı bilgi alınabileceği ifade edildi.

Başkan Zolan'dan kurslara davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'yi büyük bir hüzne boğan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verdikleri spor kurslarının yeniden başlayacağını müjdeledi. Sağlıklı bir yaşam için sporun büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Zolan, "Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza istediği branşta spor yapması için gayret etmeye devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki; tüm çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkin vatandaşlarımız arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşsun. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü sporu yapabilmelerinin gayreti içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kurslarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.