Spor kursları kaldığı yerden devam edecek

Merkezefendi Belediyesi'nin pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı spor kursları yeniden başlıyor. Selçukbey Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Akkonak Spor Eğitim Merkezi, Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Şemikler Sosyal Tesis, Alpaslan Sosyal Tesis, Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gerzele Eğitim Merkezi, Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ve Güreş Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 5 bin kursiyere verilen kurslar 26 Mayıs Çarşamba gününden itibaren kaldığı yerden devam edecek. Futbol, basketbol, tenis, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, jimnastik, halk oyunları, robotik kodlama, fitness, voleybol, yağlı güreş ve minder güreşi olmak üzere 13 branşta eğitim almak isteyen Merkezefendililer kurs merkezlerinden dönem ortası kayıtlar için detaylı bilgi alabilecekler.

“Kurslarımıza davet ediyorum”

Kursların pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirileceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Salgın döneminde tedbirler doğrultusunda ara verdiğimiz kurslarımıza tekrardan başlıyoruz. İlçemize kazandırdığımız eğitim merkezlerinde uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımıza hemşehrilerimiz her dönem yoğun ilgi gösterdi. Kurslardan uzun bir süre uzak kalan hemşehrilerimiz kurslara pandemi tedbirleri uygun olacak şekilde devam edecek. Pandemide evlerinde sıkılan, bunalan tüm kursiyerlerimizi ve hemşehrilerimizi boş zamanlarını iyi değerlendirmesi adına kurslarımıza davet ediyorum” diye konuştu.