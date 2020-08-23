Spor merkezleri yeniden faaliyete geçmeye başladı

Denizli'de de kurslar için kayıtlar açılırken, 23 branşta ücretsiz olarak kurslar tedbirler kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan il spor merkezleri ve engelli spor merkezlerinin 17 Ağustos itibarıyla açılacağını bildirmesinin ardından, Denizli'de de kurslar için kayıtlar başladı. 23 branşta ücretsiz olacak kurslar tedbirler çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi. Yaz tatiliyle birlikte her yıl kapılarını açan il spor merkezleri, korona virüs salgını nedeniyle başlayamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasının ardından süreç başladı. Mart ayından bu yana spordan uzak kalan gençler için sınırlı sayıda kontenjanla kapılarını açacak yaz okulları için Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörleri toplantıda buluştu. Bakanlıktan yayınlanan genelge ve önlemler çerçevesinde hazırlanılan kurslarla ilgili antrenörler bilgilendirildi. Başvurular “denizli.gsb.gov.tr” adresinden online olarak yapılabileceği gibi, şehrin farklı noktalarında ki kayıt masalarından ayrıca Vali Recep Yazıcıoğlu ve Hasan Güngör Spor Salonları ile Gençlik Merkezinden de yapılabilecek.

Binlerce kişiyi ilgilendiren il spor merkezleri için engelli bireylerin spor okullarına katılmalarına yönelik de çalışmaların gerçekleştiği, basketboldan güreşe, karateden tenise kadar 10 branşta engelli bireylerin katılabileceği kurslar düzenleneceği bildirildi.

“Denizli'de bulunan spor tesisleri, sadece profesyonellere değil tüm halkımıza açıktır”

Pandemi süreci başından beri özellikle okul çağındaki çocuklar ile 65 yaş ve üstü kişilerin hareketten uzak kaldıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, “Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri başta olmak üzere alınan önlemleri uygulayarak, antrenörlerden yeniden hareketli, spor yapan bir toplum oluşması yolunda çalışmaları gereklidir. Denizli'de bulunan spor tesisleri, sadece profesyonellere değil tüm halkımıza açıktır. Salgın sürecini atlattığımızda 7 gün 24 saat usulüne göre tesisler açık olacak, her yaştan kişinin spor yapmasını dileriz. Engelli bireylerde de, engel türü ve derecesi ne olursa olsun, hareket etme, egzersiz yapma ve sportif faaliyetlere katılma isteği olan kişileri kurslarımıza bekleriz” dedi.