Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 0 - Bodrumspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 15. haftasında A. Denizlispor, konuk etiği Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Üzeyir'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bahadır'ın bekletmeden vuruşunu kale çizgisinde duran Emre son anda uzaklaştırdı.
16. dakikada Özer'in penaltı noktasından şutunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti.
30. dakikada rakibinden aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın vuruşu üstten auta çıktı.
54. dakikada ceza sahası çizgisinde Recep'in vuruşunda topu kaleci parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
A. Denizlispor: Hüseyin, Gökhan, Muhammed, Hakan, Emre, Özer (Schwechlen dk. 90 ?), Berkant (Bekir dk. 45), Mustafa, Muhammed Gönülaçar, Djedje, Ömer
Yedekler: Abdülkadir, Asım, Okan, Oğuz, Emir, Alaattin, Samet, Oğuzhan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Bodrumspor: Sousa, Bahadır, Onur, Süleyman, Üzeyir, Cenk, Yekta (Mohammed dk. 65), Recep (Apti dk. 90 ?), Samet (Abdurahman dk. 81 ?), Imeri (Musa dk.81 ?), Celal (Koray dk. 65)
Yedekler: Bahri, Süleyman, Jahovıc, Drazıc, İsmail
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Sarı kart: Djedje (Denizlispor)