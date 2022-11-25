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Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 0 - Bodrumspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 15. haftasında A. Denizlispor, konuk etiği Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Üzeyir'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bahadır'ın bekletmeden vuruşunu kale çizgisinde duran Emre son anda uzaklaştırdı.


16. dakikada Özer'in penaltı noktasından şutunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti.


30. dakikada rakibinden aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın vuruşu üstten auta çıktı.


54. dakikada ceza sahası çizgisinde Recep'in vuruşunda topu kaleci parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Sezgin Çınar, Kemal Mavi


A. Denizlispor: Hüseyin, Gökhan, Muhammed, Hakan, Emre, Özer (Schwechlen dk. 90 ?), Berkant (Bekir dk. 45), Mustafa, Muhammed Gönülaçar, Djedje, Ömer


Yedekler: Abdülkadir, Asım, Okan, Oğuz, Emir, Alaattin, Samet, Oğuzhan


Teknik Direktör: Giray Bulak


Bodrumspor: Sousa, Bahadır, Onur, Süleyman, Üzeyir, Cenk, Yekta (Mohammed dk. 65), Recep (Apti dk. 90 ?), Samet (Abdurahman dk. 81 ?), Imeri (Musa dk.81 ?), Celal (Koray dk. 65)


Yedekler: Bahri, Süleyman, Jahovıc, Drazıc, İsmail


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Sarı kart: Djedje (Denizlispor)

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