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Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

DENİZLİ(İHA) – Spor Toto 1.

Lig'in 2. haftasında A. Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


13. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Sefa'nın vurduğu top, savunmada bekleyen Oğuz'a çarptıktan sonra uzaklaştırıldı.


31. dakikada penaltı noktasında Miya'nın vurduğu top, araya giren Oğuz'a çarptı. Atağın devamında dönen topu ön çizgide kontrol eden Grahovac'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hüseyin'de kaldı.


40. dakikada sağ kanattan Emre'nin açtığı ortada araya giren Gökhan Gönül, topu son anda kafayla vurarak arka kale direğinin dibinden kornere gönderdi.


62. dakikada rakibini çalımlayarak ceza sahası içine giren Bekircan'ın kaleye vurduğu sert topu file bekçisi son anda uzanarak kornere gönderdi.


75. dakikada Schwechlen'in sol kanattan yaptığı ortada Mayi'nin iyi yükselerek vurduğu topu, kaleci parmaklarıyla üst direkten kornere attı.


90. dakikada Ç. Rizespor'da karambolden dönen topu önünde bulan Alper, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal Elmas


Denizlispor: Hüseyin, Schwechlen, Oğuz, Hakan, Emre, Gökhan (Muhammet Özkal dk. 88 ?), Okan (Asım dk. 66), Muhammed, Bekir (Oğuzhan dk. 87 ), Mustafa (dk. 82 Berkant ?), Mayi


Yedekler: Abulkadir, Muhammed Eren, Allattin, Ahmet, Mehmet, Emre Furtana,


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Rizespor: Tarık, Ercan, Emirhan, Bahadır, Gökhan Gönül (Kerem dk. 82 ?), Papa (Mithat dk. 82 ?), Grahovac (Koray dk. 82 ?), Benhur, Miya (Alper dk. 58), Sefa (Emircan dk. 64), Hurk


Yedekler: Zafer, Seyfettin, Efe, Alberk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Sarı kartlar: Oğuz (Denizlispor) Sefa, Miya, Alper, Emirhan, Kerem, Emircan, Tarık (Rizespor)

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