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Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 0 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 20. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Eyüpspor'a 1-0 yenildi.



Maçtan dakikalar


7. dakikada ceza sahası içine topu süren Mayi'nin net pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.


38. dakikada Gökhan'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla sol direğin yanından dışarı gitti.


45. dakikada Emre'nin sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak oyun alanından çıktı.


45. dakikada Halil'in sağ kanattan çizgiye indikten sonra ortaya gönderdiği top, Hakan'a çarparak ağlara gitti. 0-1


74. dakikada gelen ortada uzanarak topu çelen keleci Hüseyin, devam eden atakta Ezeh'in vurduğu meşin yuvarlağı da son anda dokunarak uzaklaştırdı.


86. dakikada sol kanattan topu süren Ezeh'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci kurtardı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli


Denizlispor: Hüseyin, Gökhan, Oğuz, Muhammet Özkal (Erdal dk. 82 ?), Emre, Djedje (Okan dk. 70 ?), Hakan, Mustafa Çeçenoğlu (Bekir dk. 70 ?), Muhammet Gönülaçar (Özer dk. 70 ?), Ömer, Mayi (Berkant dk. 89 ?)


Yedekler: Abdülkadir, Asım, Mehmet Ali, Samet, Oğuzhan


Teknik Direktör: Giray Bulak


Eyüpspor: Harun, Berkant Emir, Claro, Uğur, Mehmet, Sinan, İbrahim, Halil, Recep (Taşkın dk. 90 ?), Ezeh (Thill dk. 90?), Umut (Mustafa Pektemek dk. 71)


Yedekler: Cengiz Alp, Alparslan, Arda, Buğra, Can, Ahmet, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Gol: Hakan (dk. 45 k.k.) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Ömer, Muhammet Gönülaçar, Bekir (Denizlispor), Recep (Eyüpspor)

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