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Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 0 - Sakaryaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 24. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Sakaryaspor'a 1-0 yenildi.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı serbest vuruşta, Oğuz'un iyi yükselerek kafayla vurduğu top kalecide kaldı.


20. dakikada ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra topu iyi kontrol eden Özer'in kaleye yakın noktadan şutu yandan dışarı çıktı.


34. dakikada ceza sahası içinin sol çaprazında Burak'tan aldığı topla içeri kat eden Bülent'in ortaya çevirdiği topu kaleci Hüseyin uzanarak uzaklaştırdı.


65. dakikada Gökhan'ın kullandığı korner vuruşunda Oğuz'un kafayla vurduğu topu, savunma kaleye gitmesini kafayla önleyerek uzaklaştırdı.


71. dakikada Muhammed'in ortasında topla buluşan Oğuz, pasını Gökhan'a attı. Bu oyunun şutunda top kaleciye de çarparak kornere gitti.


79. dakikada Hakan'ın yerde kayarken elinin topa çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kasongo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır


Denizlispor: Hüseyin, Schwechlen, Muhammet Özkal, Oğuz, Özer (Bekir dk. 73), Gökhan (Mayi dk. 73), Hakan, Mustafa, Muhammed Gönülaçar, Djedje (Okan dk. 85 ?), Ömer


Yedekler: Ali Eren, Abdulkadir, Asım, Mehmet Eren, Berkant, Samet, Oğuzhan Sarı


Teknik Direktör: Giray Bulak


Sakaryaspor: Furkan, Bülent, Ümit, Çağlayan, Oğuz, Burak (Milosevic dk. 62), Grechyshkin, Roshi (Dimitrov dk. 76), Nalepa (Hakan dk. 76), Kasongo, Oğuzhan (Donkor dk. 86 ?)


Yedekler: Cihan, Hıfsullah, Mehmet, Alihan, Berat


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Gol: Kasaongo (dk. 79 pen.) (Sakaryaspor)


Kırmızı kart: Hakan (dk. 89) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Djedje (Denizlispor), Oğuzhan, Nalepa, Bülent (Sakaryaspor)

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