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Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 1 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 35. haftasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 yenildi.



Maçtan dakikalar


38. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda karambolden dönen topu önünde bulan Douglas, yakın mesafeden meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.


75. dakikada Soner'in taçtan ceza sahası içine gönderdiği topu Alim kafayla arkaya attı. Topu önünde bulan Osman, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


82. dakikada ceza sahasına giren Barış'ın içeri gönderdiği topa Fofana gelişine vurarak filelerle buluşturdu. 0-2


86. dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Aykut'un hatasında top ağlara gitti. 1-2



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Emre Kargın, Ehemen Savran, Haydar Avcı


Denizlispor: Abdülkadir, Berkant, Muhammet, Erdal, Gökhan, Mehmet Eren (Mehmet Ali dk. 46), Samet Emre (Alihan dk. 87 ?), Oktay, Okan (Oğuzhan dk. 74), Emre Furtuna (Yusuf dk. 46), Emre Burgaz


Yedekler: Hüseyin, Ahmet, Ramazan, Deniz, Alaattin, Atakan


Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul


Samsunspor: Aykut, Mücahid (Soner Gönül dk. 46), Yunus Emre (Yusuf dk. 46), Alim, Zeki, Barış (Ali Ülgen dk. 83 ?), Soner Aydoğdu (Osman dk. 46), Cihan, Bennasser, Fofana, Douglas (Ahmet dk. 63)


Yedekler: Szumski, Yusuf, Muhammet Ali, Celil, Polat,


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Osman (dk. 74), Fofana (dk. 82) (Samsunspor), Gökhan (dk. 86) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Cihan, Yunus Emre, Alim, Osman (Samsunspor), Erdal (Denizlispor)

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