Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 1 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 35. haftasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 yenildi.
Maçtan dakikalar
38. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda karambolden dönen topu önünde bulan Douglas, yakın mesafeden meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
75. dakikada Soner'in taçtan ceza sahası içine gönderdiği topu Alim kafayla arkaya attı. Topu önünde bulan Osman, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
82. dakikada ceza sahasına giren Barış'ın içeri gönderdiği topa Fofana gelişine vurarak filelerle buluşturdu. 0-2
86. dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Aykut'un hatasında top ağlara gitti. 1-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Ehemen Savran, Haydar Avcı
Denizlispor: Abdülkadir, Berkant, Muhammet, Erdal, Gökhan, Mehmet Eren (Mehmet Ali dk. 46), Samet Emre (Alihan dk. 87 ?), Oktay, Okan (Oğuzhan dk. 74), Emre Furtuna (Yusuf dk. 46), Emre Burgaz
Yedekler: Hüseyin, Ahmet, Ramazan, Deniz, Alaattin, Atakan
Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul
Samsunspor: Aykut, Mücahid (Soner Gönül dk. 46), Yunus Emre (Yusuf dk. 46), Alim, Zeki, Barış (Ali Ülgen dk. 83 ?), Soner Aydoğdu (Osman dk. 46), Cihan, Bennasser, Fofana, Douglas (Ahmet dk. 63)
Yedekler: Szumski, Yusuf, Muhammet Ali, Celil, Polat,
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Osman (dk. 74), Fofana (dk. 82) (Samsunspor), Gökhan (dk. 86) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Cihan, Yunus Emre, Alim, Osman (Samsunspor), Erdal (Denizlispor)