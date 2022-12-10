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Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 2 - Altay: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 17. haftasında A. Denizlispor, konuk ettiği Altay'ı 2-1 yendi.



Maçtan dakikalar


9. dakikada önüne gelen meşin yuvarlakla kaleciyle karşı karşıya kalan Paıxao'nun aşırtma vurduğu top, az farkla sağ direğin yanından dışarı gitti.


26. dakikada ceza sahasının sol çaprazında bulunan Naderi'in ortasında meşin yuvarlak Tolga'da kaldı. Tolga'nın vurduğu ilk şutu çelen kaleci Hüseyin, ikinci şutta topu tutmayı başardı.


47. dakikada gelişen Altay atağında, ceza sahasının yan çizgisinden vuruş yapan Salih, kalecinin uzanmasına rağmen meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1


86. dakikada Denizlispor'un kornerden başlayan pozisyonunda sol çaprazdan Mustafa'nın içeriye çevirdiği top savunmaya çarparak Özer'in önünde kaldı. Özer yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


90. dakikada Özer'in ön çizgisinden vurduğu top savunmaya çarparak ağlara gitti. 2-1



Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Ali Akkor, Suat Güz


A. Denizlispor: Hüseyin, Gökhan (Erdal dk. 90 ?), Schwechlen, Hakan, Özer, Djedje, Emre (Muhammed dk.65), Bekir (Mayi dk. 65), Muhammed, Mustafa, Ömer


Yedekler: Abdülkadir, Asım, Okan, Alaattin, Berkant, Samet, Oğuzhan


Teknik Direktör: Giray Bulak


Altay: Ozan, Naderi, İbrahim, Efe, Tolga (Deniz dk. 80), Eriç, Salih, Eren (Özgür dk.90 ?), Ceyhun, Zeki (Yusuf dk. 67), Paıxao


Yedekler: Mustafa, Sefa, Murat, Kutay, Enes, Tugay, Mehmet


Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu


Goller: Salih (dk. 47) (Altay), Özer (dk. 86 ve 90) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Eren, Salih, Ceyhun, Yusuf (Altay), Mustafa, Hakan, Schwechlen (Denizlispor)

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