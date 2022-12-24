İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 19. haftasında A. Denizlispor evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Mustafa'nın pasında ceza sahasının ön çizgisinde buluşan Ömer'in etkisiz şutunda top kalecide kaldı.


24. dakikada Emre'nin sol çaprazdan ortasında Ömer, rakibine rağmen gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 1-0


36. dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hakan, kafayla topu ağlara yolladı 2-0


61. dakikada Mustafa'nın savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği topla buluşan Ömer, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Murat Şener


Denizlispor: Hüseyin, Gökhan (Schwechlen dk. 63), Oğuz, Hakan, Emre, Djedje (Okan dk. 89 ?), Özer (Bekir dk. 57), Mayi (Muhammet Özkal dk. 58), Muhammed, Mustafa (Berkant dk. 89 ?), Ömer


Yedekler: Abdülkadir, Asım, Erdal, Samet Emre, Oğuzhan


Teknik Direktör: Giray Bulak


Malatyaspor: Ahmet, Arda Hilmi, Alperen, Burak, Rahman Buğra (Nshimirimana dk. 69), Cengizhan (Mert Miraç dk. 46), Osman, Malle (Hüseyin dk. 83 ?), Atakan, Taha (Erşan dk. 69), Doğukan (Yakup dk. 58)


Yedekler: Kerem, Yiğit, Enes, Berat


Teknik Direktör: Hasan Özer


Gol: Ömer (dk. 24 ve 61), Hakan (dk. 36) (Denizlispor)


Sarı kart: Emre (Denizlispor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.