Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında A. Denizlispor evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Mustafa'nın pasında ceza sahasının ön çizgisinde buluşan Ömer'in etkisiz şutunda top kalecide kaldı.
24. dakikada Emre'nin sol çaprazdan ortasında Ömer, rakibine rağmen gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 1-0
36. dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hakan, kafayla topu ağlara yolladı 2-0
61. dakikada Mustafa'nın savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği topla buluşan Ömer, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Murat Şener
Denizlispor: Hüseyin, Gökhan (Schwechlen dk. 63), Oğuz, Hakan, Emre, Djedje (Okan dk. 89 ?), Özer (Bekir dk. 57), Mayi (Muhammet Özkal dk. 58), Muhammed, Mustafa (Berkant dk. 89 ?), Ömer
Yedekler: Abdülkadir, Asım, Erdal, Samet Emre, Oğuzhan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Malatyaspor: Ahmet, Arda Hilmi, Alperen, Burak, Rahman Buğra (Nshimirimana dk. 69), Cengizhan (Mert Miraç dk. 46), Osman, Malle (Hüseyin dk. 83 ?), Atakan, Taha (Erşan dk. 69), Doğukan (Yakup dk. 58)
Yedekler: Kerem, Yiğit, Enes, Berat
Teknik Direktör: Hasan Özer
Gol: Ömer (dk. 24 ve 61), Hakan (dk. 36) (Denizlispor)
Sarı kart: Emre (Denizlispor)