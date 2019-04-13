Spor Toto 1 Lig: Abalı Denizlispor: 0 - Boluspor: 0

Lig'in 29. haftasında Abalı Denizlispor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Boluspor atağında topu önünde bulunan Ufuk Budak'ın ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci Stackhowiak topu kornere çeldi.

8. dakikada kontra atak ile Boluspor yarı alanına kadar giden Denizlispor'da, Khendi'nin ceza alanı dışından havadan yaptığı ve rakibe çarparak yön değiştiren topu ceza alanı içinde önünde bulan Recep Niyaz'ın sert şutu savunmadan geri döndü.

29. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İshak Çakmak'ın çektiği ve doğrudan kaleye giden top kaleci Stackhowiak'ın son anda yaptığı müdahale ile üst ağlarda kaldı.

54. dakikada ceza alanı çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Recep Niyaz'ın şutu üstten az farkla auta gitti.

58. dakikada ceza alanı içerisinde Alper'in, rakibi Koççer'e yaptığı faulde hakem beyaz noktayı gösterdi. Topu başına geçen İshak Çakmak'ın kullandığı penaltıda top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesi ile direkten döndü.

70. dakikada Recep'in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta havadan gelen topa yükselen Alperen Babacan'ın ön direkte vurduğu kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

72. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Gökhan Değirmenci güçlükle çıkardı. Kaleciden dönen topu kafa ile tamamlamak isteyen Mehmet Akyüz'ün vuruşu da yandan az farkla auta gitti.

81. dakikada kendi yarı alanlarından kaptığı top ile Boluspor ceza alanı önüne kadar tek başına giden Kerem Can Akyüz'ün çektiği sert şut üst direğe çarparak auta gitti.

83. dakikada kendisine gönderilen pasta topla buluşan Gökhan Süzen'in doğrudan kaleye çektiği şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Kerem Can'ın kullandığı köşe vuruşundan Alperen Babacan'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunu kaleci Gökhan üstten kornere gönderdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, İsmail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak (Gökhan Süzen dk. 80 ?), Burak Çalık (Himmet Ertürk dk. 76), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Kehendi

Yedekler: Asil Kaan, Deniz Vural, Furkan Şeker, Mbabmba, Seddar Karaman

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Umut Gündoğan, İshak Çakmak, Ufuk Budak, Mutlu Güler (Sebaihi dk. 71), Dimov, Koçer, Mustafa Batuhan Altıntaş (Can Özcan dk. 73), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Burak Asan dk. 90 ?)

Yedekler: Gökhan Köstereli, Sabri Can, Fink, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Sarı kartlar: Alperen Babacan (Denizlispor), Hayrullah Bilazer, Mustafa Batuhan Altıntaş, Umut Gündoğan (Boluspor)