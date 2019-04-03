Spor Toto 1 Lig: Abalı Denizlispor: 3 - Altay: 3

Lig'in 27. haftasında Denizlispor evinde karşılaştığı Altay ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Altay savunmasında yapılan hatada Murat Uslu hücuma çıkarken topu Recep Niyaz'a kaptırdı. Topu ceza alanına kadar süren ve yerden düzgün bir vuruş yapan Recep Niyaz meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada yapılan paslarla rakip takım ceza alanına kadar giren Denizlispor'da, Burak Çalık'ın orta-şut karışımı kaleye doğru gönderdiği topa kimse dokunamayınca top yandan auta çıktı.

26. dakikada Aissati orta sahadan kaptığı top ile Altay savunmasının boşluğunda yararlanarak ceza alanı içerisine kadar girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı sırada şut çekmek yerine pas vermeyi tercih eden Aissasi'tinin yerden gönderdiği top müsait durumda olan Mehmet Akyüz'e ulaşmadan savunmanın son andaki müdahalesi ile kornere çıktı.

32. dakikada ceza alanı yakınlarında kullanılan serbest vuruşta topu önünde bulan Ferhat Culcuoğlu ceza alanı içerisinde yerden yaptığı ve doğrudan kaleye gönderdiği düzgün bir şut ile takımının beraberlik golünü attı. 1-1

40. dakikada Özgür'ün sol kanattan gönderdiği pas ile ceza alanı içerisinde buluşan Paıxao yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü attı. 1-2

54. dakikada Altay ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Recep Niyaz kaleci Aydın'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu devam ettirerek penaltı vermedi.

64. dakikada orta sahadan hızlı bir hücumla çıkan Altay, Denizlispor yarı alanını rahat bir şekilde geçerek ceza alanına yakınlarına kadar geldi. Ardından gönderilen pasta topu önünde bulan Kappel kısa bir koşunun ardından yaptığı düzgün vuruşla topu direğin dibinde kaleye gönderdi. 1-3

81. dakikada Altay ceza alanı dışından korner noktasına yakın bir noktadan Himmet Ertürk'ün havadan yaptığı ortada topu göğsüyle indiren Kehinde yerden yaptığı vuruşla topu kalecinin yanından filelere göndererek takımının ikinci golünü attı. 2-3

90. dakikada Altay savunmasının ceza alanı içerisinde yaptığı müdahale sonrası Kehinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Akyüz kazanılan penaltıyı gole çevirmeyi bildi. 3-3

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Sapper Barış Saka, Mehmet Kağan Bingül, Ali Tuna

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Kehinde dk. 57), Ziya Alkurt (Mbamba dk. 46), İsmail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Himmet Ertürk dk.75), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı,

Yedekler: Asil Kaan, Gökhan Süzen, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak, Mbamba, Himmet Ertürk, Kehinde

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Tavares (Merter Yüce dk. 60), Ferhat Çulcuoğlu (İbrahim Öztürk dk. 90 ?), Putsila, Paıxao, Tatos, Kappel, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Murat Uslu

Yedekler:Emre Koyuncu, Merter Yüce, Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Furkan Deniz, Oğuzhan Aynaoğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Sarı kartlar: Deniz Vural, Mbamba, Alperen Babacan, Kehinde (Denizlispor), Murat Uslu (Altay)

Kırmızı Kart: Tatos

Goller: Recep Niyaz (dk. 6), Kehinde (dk. 81), Mehmet Akyüz (dk. 90) (Denizlispor), Ferhat Culcuoğlu (dk. 32), Paıxao (dk. 40), Kappel (dk.64) (Altay)