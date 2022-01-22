Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 - Denizlispor 1

Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Denizlispor 2-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Ankaragücü ceza sahası yayının önünde Derdiyok'un kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü. Geri dönen topa vuran Çetin'in şutu yan ağlarda kaldı

22. dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrasında Denizlispor kontra atak fırsatı buldu. İlhan Depe rakip ceza sahasına gönderilen topa hareketlenerek ilerde Ankaragücü savunmasını boş yakaladı. Kalesinden ayrılan Akın'ı geçen Depe, ceza sahası içinde Güreler'in müdahalesine yakalandı ve top dışarı gitti.

58. dakikada Ankaragücü'nde köşe vuruşunu Şahverdi'nin ortası Güneren ile buluştu. Güneren'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Denizlispor savunması çizgi üzerinden çıkarttı. Ceza sahası dışında savunmadan dönen topu Ariyibi topu tekrar Güneren'le buluşturdu. Ceza sahası içinden yaptığı şutta Güneren meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

69. dakikada Çeçenoğlu'nun ceza sahasından Ankaragücü savunmasının arkasına açtığı ortaya kafa ile karşılık veren Yılmaz topu filelere gönderdi. 1-1

90+2. dakikada köşe vuruşu kazanan Ankaragücü'nde topun başına Acar geçti. Ceza sahasının içene açtığı ortaya yükselen Osmanoğlu topu arka direğe gönderdi. Yerden seken topa kafa ile vuran Abdioğlu meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Sezgin Çınar, Ahmet Ecevit

Ankaragücü: Akın Alkan, Yasin Güreler, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Abdullah Durak (Alperen Babacan dk. 90 ?), Ariyibi, Şahverdi Çetin (Hasan Hüseyin Acar dk. 75), Ali Kaan Güneren (İshak Çakmak dk. 63), Cem Ekinci (Bartolomeu dk. 63), Eren Derdiyok

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Muhammed Yasir Karabay, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arda Kumru

Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Gökhan Süzen, Schwechlen, Oğuz Yılmaz, Emre Sağlık (Bünyamin Balat dk 74), Muhammed Gönülaçar (Djedje dk. 66), Darri, Özer Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe (Muhammet Özkal dk. 90 ?), Ömer Şişmanoğlu

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Bekir Türaç Böke, Erdal Akdarı, Burak Gümüştaş, Muhammed Eren Kırkyolcu

Teknik Sorumlu: Fatih Teke

Goller: Ali Kaan Güneren (dk. 58), Yusuf Abdioğlu (dk. 90+2) (Ankaragücü), Oğuz Yılmaz (dk. 68) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: İlhan Depe, Mustafa Çeçenoğlu, Abdulkadir Sünger, Schwechlen (Denizlispor)