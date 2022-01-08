Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Denizlispor: 4

Spor Toto 1.
Lig'in 20. haftasında Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada Bandırmaspor'da Guido Koçer'in kale içine çevirdiği topta Denizlispor'da Hakan Çinemre'nin ters vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 1-0
33. dakikada sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Doğan Can Davas, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0
35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kerim Avcı, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
48. dakikada Denizlispor'un kullandığı serbest vuruşta seken top Oğuz Yılmaz'ın önünde kaldı. Oğuz topu uygun pozisyonda ağlara gönderdi. 3-1
52. dakikada Asım'ım kaleciden dönen şutunu takip eden İlhan Depe, ceza alanı içinde topla buluşarak düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 3-2
65. dakikada Gökhan Sözen'in kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Özel Özdemir, ceza alanı önünde topla buluşarak takımına beraberliği getirdi. 3-3
90+6. dakikada Gökhan Süzen'in defans arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-4
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yiğit Arslan Erkan Akbulut Deniz Turgut
Bandırmaspor: Gökay Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Guido Koçerx (Levent Ayçiçek dk. 58), Kerim Avcıxx, (Arb Manaj dk. 71) Keny, Okan Alkan, Landel (Mehmet Özcan dk. 58) Doğan Can Davas (Burak Süleyman dk. 81 ?), Süleyman Luş
Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Abdullah Balıkçı, Matej Pucko, Bilal Ceylan, Hüseyin Eşkol
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Denizlispor: Hüseyin Altındaş, Hakan Çinemre (Burak Gümüştaş dk. 58) Asım Hamzaçebi, Tusha, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke (Mehmet Eren Sıngın dk. 89 ?) Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, İlhan Depe, Alaattin Öner (Emre Yıldırım dk. 46), Muhammmed Eren (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 78)
Yedekler: Ertuğrul Bağ, Emre Furtana
Teknik Sorumlu: Volkan Kürşat Bekiroğlu
Goller: Hakan Çinemre (dk. 22 k.k.), Doğan Can (dk. 33), Kerim Avcı (dk. 35) (Bandırmaspor), Oğuz Yılmaz (dk. 48), İlhan Depe (dk. 52), Özer Özdemir (dk. 65), Ömer Şişmanoğlu (dk. 90+6) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Keny (Bandırmaspor), Özer Özdemir, İlhan Depe, Emre Yıldırım, Oğuz Yılmaz, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Denizlispor)