Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 4

Lig'in 32. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rashad Muhammed'in şutunda top ağlara gitti. 0-1

28. dakikada Okan Derici'nin ceza sahası ön çizgisinden rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top az farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı.

35. dakikada gerçekleşen kontratakta Bardhi, ceza sahası içerisinde rakiplerine çalım attıktan sonra yakın mesafeden filelere gönderdi. Hakem Alpaslan Şen, VAR kontrolü sonrası pozisyon öncesi faul olduğunu tespit ederek golü iptal etti.

45. dakikada Bekir'in sol çaprazdan pasında penaltı noktasından üzerinde Dembele gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 0-2

83. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topun Hakan'ın eline değmesi sonucu VAR'ın uyarısının ardından görüntüleri izleyen hakem Alpaslan Şen, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rashad meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

85. dakikada sol çaprazdan rakiplerini geçen Musa Caner, ceza sahası içinde topu sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-4

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Serdar Soydan, Hasan Erdoğan

Denizlispor: Abdülkadir, Hakan, Ömer, Bekir Turaç, Schwechlen (Okan dk. 6), Erdal (Ahmet dk. 71), Gökhan, Berkant, Samet, Muhammed Gönülaçar (Asım dk. 65), Mustafa

Yedekler: Hüseyin, Muhammet, Okan, Mehmet, Alihan, Deniz, Alaattin

Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul

Ankara Keçiörengücü: Metin, Muharrem, Aykut, Hamza, Rashad Muhammed (Mikail dk. 87 ?), Bardhi, Melih (Musa dk. 59), Alpay (Haşim dk. 87 ?), Dembele, Bekir, Erkam (Taha dk. 87?)

Yedekler: Boran, Abdullah, Innocent,

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Rashad Muhammet (dk. 16 ve 83), Dembele (dk. 45), Musa Caner (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dembele (dk. 45+4) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mustafa (Denizlispor), Hamza, Rashad (Ankara Keçiörengücü)