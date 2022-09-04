Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı B. Bandırmaspor'a 1-0 yenildi.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Sedat'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.
55. dakikada Caner Hüseyin'in sağ çaprazdan ceza sahası dışına pasında Kerim'in vuruşu üst direğe çarptı.
61. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Kerim'in sol çaprazdan şutu ağlara gitti. 0-1
64. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ceza sahası ön çizgisinden şutu önce sol direğe ardından da sağ direğe çarparak kelecide kaldı.
79. dakikada Özer'in sol çaprazdan ortasında Okan'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mehmet Türkmen, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı
Denizlispor: Abdulkadir, Schwechlen, Asım (Okan dk. 65), Oğuz, Emre (Berkant dk. 65), Muhammed Gönülaçar, Ömer (Bekir dk. 80 ?), Gökhan (Erdal dk. 89 ?), Özer, Mustafa, Mayi
Yedekler: Hüseyin, Muhammet Özkal, Muhammet Eren, Ahmet, Mehmet, Oğuzhan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Bandırmaspor: Gkelios, Caner, Koutroumpıs, Fatih, Atabey (Dembele dk. 62), Oğuz Kağan, Caner Hüseyin, Okan Alkan (Alpay dk. 88 ?), Mehmet Özcan (Mulumba dk. 62), Kerim (Emir dk. 80?), Sedat (Levent dk. 80 ?)
Yedekler: Arda, Manos, Holownıa, İsmet, Berkan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Kerim (dk. 61) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Özer (Denizlispor), Mulumba, Dembele, Levent (Bandırmaspor)