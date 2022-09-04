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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı B. Bandırmaspor'a 1-0 yenildi.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Sedat'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.


55. dakikada Caner Hüseyin'in sağ çaprazdan ceza sahası dışına pasında Kerim'in vuruşu üst direğe çarptı.


61. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Kerim'in sol çaprazdan şutu ağlara gitti. 0-1


64. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ceza sahası ön çizgisinden şutu önce sol direğe ardından da sağ direğe çarparak kelecide kaldı.


79. dakikada Özer'in sol çaprazdan ortasında Okan'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Mehmet Türkmen, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı


Denizlispor: Abdulkadir, Schwechlen, Asım (Okan dk. 65), Oğuz, Emre (Berkant dk. 65), Muhammed Gönülaçar, Ömer (Bekir dk. 80 ?), Gökhan (Erdal dk. 89 ?), Özer, Mustafa, Mayi


Yedekler: Hüseyin, Muhammet Özkal, Muhammet Eren, Ahmet, Mehmet, Oğuzhan


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Bandırmaspor: Gkelios, Caner, Koutroumpıs, Fatih, Atabey (Dembele dk. 62), Oğuz Kağan, Caner Hüseyin, Okan Alkan (Alpay dk. 88 ?), Mehmet Özcan (Mulumba dk. 62), Kerim (Emir dk. 80?), Sedat (Levent dk. 80 ?)


Yedekler: Arda, Manos, Holownıa, İsmet, Berkan


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Gol: Kerim (dk. 61) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Özer (Denizlispor), Mulumba, Dembele, Levent (Bandırmaspor)

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