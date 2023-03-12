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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Erzurumspor FK: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 26. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa ceza alanı dışından gelişine sert vuran Emre'nin şutu az farkla üstten auta çıktı.


11. dakikada sağdan Celal ortaladı, defanstan seken topu önünde bulan Eren, kale sahası içinden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyon VAR'da 6 dakika incelenirken, ofsayt kararı ile gol iptal edildi.


68. dakikada ceza sahası içinde Cengizhan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı neticesinde pozisyonu izleyerek penaltı kararını iptal etti.


74. dakikada Cengizhan'ın savunma arkasına attığı pas sonrası sol kanattan Rosheuvel'in içeri çevirdiği topa gelişen vuran Özgür, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Erzurumspor FK serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Eren düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2



Stat: Atatürk


Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Hüsnü Emre Çelimli


Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Schwchlen, Hakan Çinemre (Muhammet Özkal dk. 46), Oğuz Yılmaz, Emre Sağlık (Berkant dk. 90 ?), Gökhan Süzen (Özer dk. 75), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Bekir dk. 76), Djedje, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer


Yedekler: Ali Eren Yalçın, Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi, Okan Derici, Mehmet Eren, Samet Emre


Teknik Direktör: Giray Bulak


Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ, Cengizhan, Mustafa Akbaş (Fırat dk. 46), Mustafa Yumlu, Orhan, Alican (Özgür dk. 62), Estrela, Eren, Hasan Batuhan, Celal (Eyüp dk. 89 ?), Rosheuvel (Shala dk. 83 ?)


Yedekler: Rıdvan, Ufuk, Sefa, Zakarya, Muhammed Furkan, Yakup


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Özgür (dk. 74), Eren (dk. 80) (Erzurumspor FK)


Sarı kartlar: Estrela (Erzurumspor FK), Oğuz (Denizlispor)

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